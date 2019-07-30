تسليم المرحلة الأولى لإسكان منطقة الرويسات غدا بجنوب سيناء بعد تطويرها

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى غدا تسليم 48 وحدة سكنية من الإسكان بديل العشوئيات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تطوير منطقة الرويسات العشوائية بالكامل، وإنشاء 496 وحدة سكنية عن طريق صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه للقضاء على العشوئيات بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذه الوحدات كاملة المرافق من مياه وغاز طبيعي وصرف وتليفونات ومن المقرر أن يتم تسليم باقي الوحدات تباعًا بعد موافقة جهاز تنمية سيناء على الأسماء.

وأوضح المحافظ أن هذه الوحدات تعد بديلًا آمنًا للمنازل العشوائية التي جرى إزالتها بمنطقة الرويسات لكونها تقع في مناطق خطرة مثل مجرى السيل والضغط العالي والتي قد تنذر بكارثة في المستقبل.