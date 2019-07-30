استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لاستعراض خطة الوزارة لتطوير محميات جنوب سيناء خاصة منطقة "البلو هول" التي تعد واجهة ومزارا عالميا، بالإضافة إلى مدخل محمية أبوجالوم.

وأكدت "ياسمين" خلال الاجتماع على دعم وزارة البيئة لمحافظة جنوب سيناء، من أجل تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة (مدينة خضراء)، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتحويل قرية غرقانة بمحمية نبق لقرية صديقة للبيئة.

وأشارت الوزيرة أنه سيجري بناء منازل جديدة وآمنة صديقة للبيئة لأهالي منطقة الغرقانة، في إطار توجه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، إضافة إلى توفير ورش للحرف والصناعات اليدوية للأهالي للعمل بها بدلا من الاعتماد على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر في المنطقة.

كما تم الإتفاق على دعم المحافظة بعدد من الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الإستخدام لتوزيعها على المنشأت والمواطنين بالمحافظة ونشر ثقافة إستخدامها والإعتماد عليها كبديل للأكياس البلاستيكية والتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والكائنات البحرية والحيوانات والطيور وذلك لدعم جهود وخطة وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء للحفاظ على البيئة ومنع إستخدام الأكياس البلاستيكية وإستبدالها تدريجيا بالأكياس المصنوعة من القماش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة تطوير منطقة البلوهول نظراً لأهميتها السياحية وسرعة اعتماد خطة إدارة الأنشطة البحرية بمنطقتي البلوهول و أبو جالوم من حيث خريطة توزيع الأنشطة البحرية والطاقة الإستيعابية للمنطقتين من الزوار وحصر وتقنين أوضاع الكافيتريات الموجودة بالمنطقة وسرعة تنفيذ السقالات البحرية بالمنطقتين لإحكام السيطرة والرقابة عليهما.