عطية: وجود المقاهي داخل الأحياء السكنية حرام شرعا لأنها تزعج السكان

أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن وجود المقاهي داخل الأحياء السكنية حرام شرعًا.

وقال عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "إنك تزعج ساكنين آمنين بلعبة دومنة وكلمات تهريج ومعاكسات وتصوير للي رايحة واللي جاية واتفضلي يا أم فلان".

وطالب عطية بتخصيص مناطق معينة للمقاهي: "زي ما بتعمل منطقة خاصة بالمهنيين والحرفيين اعمل منطقة خاصة بالقهاوي"، مؤكدًا أن الإنسان لا يستطيع أن يؤلف كتابًا أو يكتب بحثًا علميًا وتحت منزله مقهى يثير الضوضاء.