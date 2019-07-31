في ذكرى ميلاد سعيد صالح.. "محفوظ أبو طاقية" الذي اعتبر المسرح بيته

سعيد صالح واحد من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، يتمتع بموهبة نادرة في التمثيل واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح.

ولد الفنان سعيد صالح في مثل هذا اليوم 31 يوليو بمحافظة المنوفية عام 1938، وأتم دراسته حتى حصوله على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1960 ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني.

بدأ سعيد صالح مشوار الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" ومن تأليف واقتباس سمير خفاجي وعبد الله فرغلى وأخرجها كمال ياسين.

وتأتي انطلاقة موهبة سعيد صالح الحقيقية وبداية نجاحه عام 1969 عندما شارك بشخصية "محفوظ أبو طاقية" في مسرحية "هاللو شلبي" بجوار أبناء جيله "مديحة كامل، أحمد زكي، محمد صبحي، أحمد ماهر تيخة" وكانت من بطولة الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وعبدالله فرغلي وسهير الباروني.

ومسرحية هاللو شلبي من إخراج سعد أردش وتأليف يوسف عوف وقد حققت نجاحا كبيرا وتعتبر واحدة من كلاسيكيات المسرح الكوميدي.

وفي عام 1973 شارك سعيد صالح في مسرحية "مدرسة المشاغبين" والتي تعتبر من أهم المسرحيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بمشاركة أبناء جيله "عادل إمام، أحمد زكي، يونس شلبي، هادي الجيار وسهير البابلي".

واستطاعت مسرحية "مدرسة المشاغبين" أن تبرز موهبة سعيد صالح بشكل أكبر وتميز أداء في تجسيد شخصية "مرسي" أمام صديقه عادل إمام الذي جسد شخصية "بهجت" خلال أحداث المسرحية، وهي من تأليف علي سالم ومن إخراج عبدالمنعم مدبولي في ليالي العرض الأولى ومن ثم أكمل إخراجها جلال الشرقاوي.

وفي عام 1979 شارك سعيد صالح في واحدة من أهم عروضه المسرحية وهي مسرحية "العيال كبرت" من بطولة "حسن مصطفى، كريمة مختار، أحمد زكي ويونس شلبي"، وجسد خلال أحداث المسرحية شخصية "سلطان" التي ارتبط بها أجيال عديدة لتميز سعيد صالح في تقديم شخصية الشاب المستهتر بشكل مختلف.

المسرحية من تأليف الكاتب بهجت قمر وإخراج سمير العصفوري.

وفي عام 1982 قدم سعيد صالح تجربة مختلفة حينما شارك في مسرحية "ريا وسكينة" من بطولة "شادية، سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي" وكانت مشاركته بالصوت فقط.

كان سعيد صالح يهتم بالشعر والغناء بشكل كبير وكانت تجربته في الغناء بالمسرح عام 1985 حينما قدم مسرحية "كعبلون" من إخراج حسن عبد السلام وقام سعيد صالح خلال أحداث المسرحية بالغناء لكبار شعراء العامية مثل بيرم التونسي وفؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم.

شارك في بطولة المسرحية "محمد وفيق، سعيد طرابيك، سحر رامي وعهدي صادق".

على مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.