في ذكرى ميلاده.. حكاية مسرحية جمعت سعيد صالح بـ"المليجي" وأحمد زكي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعيد صالح والذي ولد في 31 يوليو عام 1938، ويُعتبر سعيد صالح واحدا من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، يتمتع بموهبة نادرة في التمثيل واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح.

وخلال مسيرته الفنية قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "مدرسة المشاغبين، هاللو شلبي، العيال كبرت"، وفي ذكرى ميلاده تستعرض "الوطن" مسرحية نادرة جمعت سعيد صالح بالفنان محمود المليجي وأحمد زكي وعدد كبير من أبناء جيله.

مسرحية "اللص الشريف" قدمت في عام 1971 من تأليف عبد الله فرغلي ومن إخراج عبد المنعم مدبولي وضمت عددا كبيرا من أبطال مسرحية "هاللو شلبي" بعد تحقيقها نجاحا كبيرا مثل "سعيد صالح، سهير الباروني، أحمد زكي، عبدالله فرغلي، مديحة كامل، وليلى فهمي ونظيم شعراوي".

وعلى مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز 300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.