محمد غنيم: حصلت على 79% في الثانوية.. و100% نسبة غير طبيعية

قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، إنه حصل على 79% في الثانوية العامة عام 1955 وكان يُعتبر من المتفوقين وقتها، موضحا أن حصول الطلاب على مجموع أكثر 100% شيء غير طبيعي ومخالف لقوانين الإحصاء.

وتحدث غنيم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، عن مسألة التعليم الأزهري وأن الأزهر الشريف يجب أن يختص بعلوم الدين، مستنكرًا أن يكون الطلاب المتهمون بقتل النائب العام أغلبهم من كليات العلوم الوضعية في الأزهر الشريف.

وأكد غنيم أن التعليم في مصر يحتاج لمدرس مؤهل على أن يحصل على راتب جيد، مطالبًا بانشاء مفوضية للتعليم تضم رجال التربية والتعليم المشهود لهم وأساتذة جامعات وخبراء وممثلي الآباء وممثل من لجنة التعليم بالبرلمان ليناقشوا خطة الوزير ويضعوا سياسة عامة للتعليم في مصر ومتابعتها.

وانتقد غنيم نظام ترقية الأساتذة في الجامعات المصرية ووصفه بأنه نظام الترقية بالزحف، مشيرًا إلى أن مهنة الطب أصبحت مهنة طاردة لصغار الأطباء، لافتًا إلى أن بدل العدوى للطبيب أقل من بدل العدوى التي يحصل عليها بعض الفئات التي لا تعمل في الطب.

وكشف غنيم عن مصادر تمويل مركز الكلى بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن الدولة تدفع 60% من مصروفات المركز والباقي يصل عن طريق التبرعات بدون أي إعلانات.

وأوضح غنيم أن سبب عدم امتلاكه لعيادة خاصة هو أنه رأى الأساتذة في الخارج لا يمتلكون عيادات ويتفرغون لأعمالهم، معتبرًا إدارة مركز الكلى بجامعة المنصورة عطية ربانية، مشددًا على أنه سعيد بهذا القرار ولم يندم عليه أبدًا.