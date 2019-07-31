استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لبحث سبل إسراع الإجراءات الخاصة بتقنين والاعتداد بمليكة الأراضي الزراعية بطور سيناء.

وقال المحافظ إن لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقوم حاليا بمعاينة الحالات المطلوب تقنينها، وستستمر في عملها حتي تتم إنهاء جميع الإجراءات في أول سبتمبر من العام الجاري.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس سمير النجار مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والنائب نور سلامة عضو مجلس النواب.