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الهيموفيليا الوراثية.. القصة الكاملة لمرض الدم القاتل

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انطلاق مبادرة حياة كريمة لمكافحة الفقر بمؤتمر الشباب: 756 ألف أسرة مستفيدة بالمرحلة الأولى

انطلاق مبادرة حياة كريمة لمكافحة الفقر بمؤتمر الشباب: 756 ألف أسرة مستفيدة بالمرحلة الأولى

القرآن والحديث فى ساحة الكنيسة المرقسية: وحدة وطنية فى معرض كتاب

القرآن والحديث فى ساحة الكنيسة المرقسية: وحدة وطنية فى معرض كتاب

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"استدعاء ولى عمرو" يناقش مشاكل التعليم فى مراحله الأساسية.. والعرض فى منتصف العام

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