افتتاح أعمال تطوير فرع البنك الأهلي بطور سيناء

افتتح هشام أحمد عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يرافقه المحاسب فوزي همام السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير فرع البنك الأهلي بمدينة طور سيناء .

وقال عكاشة إنه يوجد توجهات لتطوير الخدمات التي تقدم لمواطني سيناء، لافتا إلي أن عمليات التطوير بفرع مدينة الطور تهدف لتسهيل الإجراءات علي المواطنين .وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعمه جميع المشروعات التي تصب لصالح المواطن السيناوي.

شهد الافتتاح أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وقيادات البنك الأهلي ومشايخ وعواقل سيناء وعدد من أهالي المدينة.