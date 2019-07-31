تسببت الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها فرنسا حاليا، في اشتعال حرائق الغابات بها، واشتعلت النيران بحوالي 480 كيلو من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، فيما تم إجلاء 190 شخصا، ويشارك في عمليات الإطفاء 550 رجل إطفاء.

550 رجل إطفاء يحاولون إخماد النيران

الحريق كان خارجا عن السيطرة لساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وفقا لبيان محافظة جارد، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتعيش فرنسا منذ الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة، شملت عدة دول أوروبية أخرى، وأتت الحرائق يوم الخميس الماضي على آلاف الهتكارات من المحاصيل الزراعية والنباتات في عدة مناطق.

وسجلت درجات الحرارة في فرنسا مستويات غير مسبوقة، بلغت 42 درجة مئوية في باريس وأور، و41 درجة في دانكيرك وليل.