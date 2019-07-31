لقى طفل مصرعه إثر إصابته بلدغة عقرب أثناء لهوه أمام منزله، بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، بعد أن تم نقله للمستشفى العام، وتوفى عقب وصوله، وتم إخطار النيابة العامة، التي قررت دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دارالسلام، بوصول الطفل "عبد الرحمن. ض" 6 سنوات ويقيم بدائرة المركز، لمستشفى سوهاج العام مصاباً بإعياء شديد، بعد لدغ عقرب له، وتوفـى عقب وصوله للمستشفى.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والد الطفل البالغ من العمر 37 عاما، مدرس ويقيم بذات الناحية، قال إنه أثناء لهو نجله أمام المنزل لدغه عقرب مما أدى لوفاته.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية، نتيجة لدغ عقرب، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.