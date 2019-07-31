عرض مسؤولو شركة "فوتون الصينية"، على الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وعددا من المسؤولين إمكانيات ومواصفات الأوتوبيس الذي تم التعاقد على تصنيعه بمصر، والمزمع عملها في محافظتي القاهرة والإسكندرية، للرد على جميع استفساراتهم، كما تم إجراء تقديم عن منظومة تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية بمدينة بكين لنقل هذه التجربة إلى المدن المصرية.

شارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي كلا من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ومسؤولي شركة فوتون الصينية وشركة (IMUT) ورئيس مؤسسة إدارة النقل الجماعي ببكين.

وأكدت الشركة الصينية، أنها تعمل حاليا على توريد أحدث الأوتوبيسات الكهربائية وبما يتناسب مع ظروف التشغيل والعوامل البيئية بمصر.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تصنيع هذه المركبات الكهربائية يأتي في إطار خطة الحكومة في دعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة العامة للنقل العام من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام ما يساهم في تخفيف الضغط المروري بشوارع العاصمة والمدن الكبرى وتوفير أفضل خدمة للمواطنين مثمناً على توجه الإنتاج الحربي لتوطين هذه الصناعة بمصر.

وطالب شعراوي الشركة المصنعة بمراعاة تيسير استخدام ذوي الحالات الخاصة لهذه الأتوبيسات حرصاً على راحتهم.

كما استعرض مسؤولي شركة "فوتون" ما تم تنفيذه من إجراءات قامت بها الشركة بعد توقيع عقود التعاون خلال أبريل الماضي، حيث قام وفد صيني بزيارة (مصنع 200 الحربي) خلال يونيو الماضي للإشراف على بدء تجهيز خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية.

كما سيتم تدريب عدد من المهندسين والفنيين بمقر الشركة في الصين في أكتوبر المقبل، وأنه تم البدء في تصنيع (2) أوتوبيس (العينة) والمخطط وصولهما في نهاية سبتمبر 2019 للاستخدام التجريبي لهما بالقاهرة كنموذج استرشادي للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وغيرها من معايير الجودة والأمان ثم تصل باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد (48) أوتوبيسا (بعد التفتيش عليها في الصين) إلى المصنع خلال ديسمبر 2019.

وأعرب كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية عن ثقتهما في إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ تصنيع هذه الأتوبيسات الكهربائية، وأكدوا أن الاعتماد على هذه الأتوبيسات فى مرفق النقل داخل المحافظات يعد نقلة حضارية ومواكبة للتطور العالمي، حيث إن الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء يختلف عن مثيله الذي يعمل بالوقود أو الغاز من حيث إنه يعد أكثر أمانًا وصديقًا للبيئة، وأقل تكلفة في عمليات الصيانة والإصلاح.