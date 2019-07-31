لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام قطار مكيف بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول سوهاج باصطدام قطار بسيدة بالقرب من مزلقان الغزل دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "هدى. ع. م. ا" 46 عاما ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز سوهاج، لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم بها قطار إسباني "القاهرة – أسوان" وتوفيت في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، بسؤال شقيقها "حسني. ع. م" 52 عاما موظف ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.