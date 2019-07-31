قال علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إن الريال السعودي والدرهم الإماراتي، تأثرا بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف "الحريري" لـ"الوطن" أنه للحصول على أعلى سعر لشراء الريال السعودي للعاملين بالخارج الذهاب إلى بنوك: بلوم، الأهلى الكويتي بيريوس، والمصرف العربي الدولي، وهذه البنوك تشترى الريال السعودى بـ4.41 جنيه، وللحصول على أعلى سعرا لشراء الدرهم الإماراتي عليهم الذهاب لبنوك: مصر، بلوم، الأهلي الكويتي، بيريوس، أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، وhsbc.

وكان تقرير صدر من البنك الدولي حديثا، أوضح أن مصر احتلت المركز الخامس بين أكثر دول العالم استقبالا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج خلال عام 2018، مسجلة 28.9 مليار دولار.

وجاءت مصر بعد كل من دولة الهند بتحويلات 78.6 مليار دولار، والصين 67.4 مليار دولار، والمكسيك 35.7 مليار دولار، والفلبين 33.8 مليار دولار، بحسب تقرير البنك تحت عنوان "الهجرة والتحويلات".

وقال البنك في تقريره، إن التحويلات المالية ارتفعت إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 17%، مقارنة بعام 2017، حيث مثلت 11.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.