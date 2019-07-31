ينظم معهد أمراض بحوث النباتات، 4 دورات تدريبية خلال أغسطس المقبل في محافظة الوادي الجديد تحت عنوان المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، أن الدورات التدريبية ستكون في مراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس، وتتناول هذه الدورات أهم أمراض النخيل والنيماتودا وطرق الوقاية والعلاج ومشاكل إنتاج الفاكهة وطرق التغلب عليها والاتجاهات الحديثة لإنتاج فسائل نخيل البلح والاستخدام الامن للمبيدات والاتجاهات الحديثة لمكافحه أمراض النبات.

وأضاف أن الفئات المستهدفة من التدريب خلال هذه الدورات شباب الباحثين وأخصائي المكافحة والإرشاد والمزارعين.