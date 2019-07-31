تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة مبنى التأهيل الاجتماعي الشامل بمدينة المثلث بحي الأربعين لبحث وإيجاد حلول لمشكلة المياه الجوفية المزمنة منذ التسعينيات أسفل المبنى وكيفية إنهاء وتطوير المبنى من الداخل والخارج.

وكلف المحافظ البدء فورا في شفط المياه الجوفية والتحقق من مصدرها ووضع حلول نهائية لإنهاء المشكلة.

وكلف المحافظ مدير عام التضامن الاجتماعي بعمل خطة للارتقاء بالعمل الاجتماعي داخل المبنى وتقديم خدمات للمواطنين وتفعيل دور الأقسام الموجودة داخلة مع متابعة تطويره.