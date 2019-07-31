أغلق فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أسيوط، 18 منشأة وأنذر 61 منشأة أخرى، خلال حملة شنها بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى وإدارة الجودة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتأكد من تطبيق سياسيات مكافحة العدوى بها والاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن الحملة مرت على 95 منشأة صحية خاصة، وأغلقت 18 منشأة إداريًا مخالفة للنظم واللوائح وقواعد العمل، كما وافقت على 10 رخص، وعاينت 12 منشأة، وفحصت شكويان وأنذرت 61 منشأة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.