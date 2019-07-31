ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية، اليوم، القبض على 4 عاطلين بمنطقة العامرية؛ لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 180 جراما، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام 4 عاطلين، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بينهم اثنان سبق اتهامهما في 21 قضية متنوعة بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.