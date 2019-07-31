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رئيس "تطوير العشوائيات": تطوير منطقة الرويسات خلال 5 سنوات

رئيس "تطوير العشوائيات": تطوير منطقة الرويسات خلال 5 سنوات

مصر والسعودية ضمن أكثر 10 دول إصدارا للفتوى في العالم

مصر والسعودية ضمن أكثر 10 دول إصدارا للفتوى في العالم

"الرقابة الإدارية": لدينا 53 قاعدة بيانات بـ10 وزارات لخدمة المواطنين

"الرقابة الإدارية": لدينا 53 قاعدة بيانات بـ10 وزارات لخدمة المواطنين

تمويل مشروعات الشباب بـ551 مليون جنيه في كفر الشيخ

تمويل مشروعات الشباب بـ551 مليون جنيه في كفر الشيخ

محافظ المنيا: المؤتمر الوطني السابع يفتح جسر التواصل مع الأجيال الشابة

محافظ المنيا: المؤتمر الوطني السابع يفتح جسر التواصل مع الأجيال الشابة

اكتشاف الجين المسبب لمرض ستيفن هوكينج

اكتشاف الجين المسبب لمرض ستيفن هوكينج

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سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

صور.. أيقونة السلام بشرم الشيخ.. الأطول عالميا وتجذب السائحين

صور.. أيقونة السلام بشرم الشيخ.. الأطول عالميا وتجذب السائحين

"كانيباليزم".. هل مازالت رغبة أكل لحوم البشر مختبئة داخلنا؟

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القرآن والحديث فى ساحة الكنيسة المرقسية: وحدة وطنية فى معرض كتاب

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