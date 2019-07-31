تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط 115 ألف عبوة عصائر مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن دون ترخيص بمنطقة مينا البصل، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام صاحب مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 115 ألف و200 عبوة عصائر "مشروبات سريعة التحضير" مستوردة ومدون علهيا أسماء تجارية.

وتبين من الفحص وتقرير مفتشي الأغذية، أن كميات العصائر المتحفظ عليها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها فى شهر أبريل 2016، أكتوبر 2017.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.