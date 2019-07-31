قال أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إننا نتحدث عن التحول الرقمي للدولة المصرية، حيث إن هذا المشروع يعتبر من المشروعات المهمة في الدولة ولا يقل أهمية عن المشروعات الاستراتيجية التي تتولاها الدولة، موضحا أنهم يستعدون لإطلاق التحول الرقمي من محافظة بورسيعد، وأنها ستكون على أرض الواقع بين المواطنين.

وأضاف عبدالباسط، أن من نفذ منظومة التحول الرقمي مجموعة من الشباب بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، مناشدا الشباب بأن يكون لديهم مزيد من الثقة في الدولة المصرية، وأن الدولة عندما تقدم على تخطيط أي مشروع تتابعه حتى يظهر للنور.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق ووجه في مؤتمر الشباب الماضي، الذي أقيم في جامعة القاهرة، بضرورة الانتهاء من هذة المنظومة خلال عام واحد في بورسعيد، واليوم، سنعرض ما جرى خلال هذا العام.

عبدالباسط: تعاون بين الوزارات وهيئة الرقابة والمخابرات العامة لدفع عجلة الإنتاج

وأكد أنهم بدأوا في التخطيط لهذه المنظومة، وكان هدف الدولة الأساسي إرضاء المواطن والثقة في الحكومة، موضحا: "وجدنا المواطن المصري يهتم بثلاث اتجاهات وهي تنمية اجتماعية واقتصادية والقضاء على الفساد، وتواصلنا مع المواطنين بشكل مباشر، لأول مرة على الإطلاق، ووضعنا حلولا مبتكرة، وخدمات استباقية، وحوكمة للخدمات وكلها ظهرت على منصات رقيمة، من خلال بوابة مصر الرقمية، وتطبيق للهواتف، ومراكز تكنولوجيا ومراكز اتصال وبريد".

وتابع بأنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف كان هناك الكثير من الجهود المبذولة، منها سجل موحد للمواطنينن، وتطبيق سياسات الوزرات بناء على بيانات حقيقية وليست إحصائية، مؤكدا وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط، والاتصالات، والرقابة الادارية، وأن جهاز المخابرات العامة تعاون معهم والذي ساهم بشكل كبير في دفع عجلة العمل.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.