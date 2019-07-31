"أشكر والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر الحبيبة، على توفير هذا التدريب في هذا البلد الطيب"، كلمات قالها عبدالمؤمن إمام الشاب النيجيري، الحاصل على بكالوريوس وماجستير تكنولوجيا المعلومات من ماليزيا، خلال كلمته التي ألقاها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، في ثاني أيام المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "عبدالمؤمن"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يشعر بسعادة شديدة بعد تخرجه اليوم، ومشاركته في التدريب الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب.

لم يكن الشاب النيجيري مجرد زائر لمصر لحضور البرنامج التدريبي، لكنه وبحسب وصفه محب للبلد الطيب الذي يمد يده بالخير للجميع دائما، متابعا: "أشعر بسعادة كبيرة، مصر اليوم جمعتنا كلنا من كل مكان في أفريقيا، أقول لمصر شكرا على الضيافة والتدريب، وهذا ليس جديد على مصر، فهي دائما تقدم الخير للجميع، لأنها بلد طيب ونحن نحبه ونحب أهله وشعبه وقيادته، ونشكر الرئيس الوالد عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "جئت إلى مصر أكثر من مرة، والحقيقة أنني في كل مرة جئت فيها إلى مصر تعلمت الكثير، فأنا شاركت في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وعندما عدت إلى بلدي نقلت هذه التجربة ونقلت إلى أصدقائي النيجيريين ما حصلت عليه واستفدته"، فسيقوم بحسب وصفه بنقل ما استفاده من التدريب في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، إلى شباب بلده عقب عودته إلى نيجيريا قريبا.