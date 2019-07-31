كتم سائق أنفاس عروسته بعد مرور 4 شهور فقط على حفل زفافهما بعد أن دبت المشاكل بينهما وتدخل الأهل للإصلاح بينهم 3 مرات إلا أن استمرار الخلافات دعته لقتلها خنقا، وادعى أن الوفاة طبيعية إلى أن كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة بسبب "استفكسيا الخنق".

وانتقل النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وأعاد الزوج تمثيل الجريمة، في المعاينة التصويرية للواقعة، وأمرت النيابة بحبسه.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستامونى بالعثور على ربة منزل متوفاة داخل شقتها بقرية "السبخاوية".

وبانتقال المأمور ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد حماد، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لربة منزل تدعى "فاطمة كامل أمين، 21 سنة ومتزوجه منذ 4 شهور فقط".

وبسؤال والدها، 71 سنة عامل ومقيم قرية "أبو نور الدين" التابعة للمركز، اتهم زوجها ويدعى "عبد الله ت. ج.، 27 سنة سائق" بقتلها بسبب خلافات أسرية سابقة بينهم وأنه تعدى عليها بالضرب وتركت منزل الزوجية خلال الأربعة أشهر زواج 3 مرات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الزوج وبمواجهته باتهام والد زوجته له، أنكر التهم الموجهة إليه، مؤكدا انه صعد للشقة فوجد زوجته لا تتحدث ولا تتحرك فحاول إفاقتها فلم تستجب، فأحضر طبيب خاص لها ولكنه أخبره بأنها قد فارقت الحياة وأخطر أهلها بوفاتها.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي تبين أن هناك خلافات مستمرة بين المتوفاة وزوجها.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة ورد تقرير الطب الشرعي وتبين أن الوفاة نتيجة اسفيكيسيا الخنق.

وبمواجهة الزوج بتقرير الطب الشرعي والتحريات اعترف، في محضر الشرطة، بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه وقعت مشاجرة بينهما فقام على إثرها بإحضار مخدة وكتم أنفاسها بها حتى ماتت، وتركها حتى الصباح وأخبر أهلها، مدعيا أنه وجدها على هذا الحال.