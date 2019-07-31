وجه بلال حبش عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وممثل عن حزب المصريين الأحرار، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بأن تتحول مصر إلى دولة تكنولوجية، تلاحق التطور على مستوى العالم.

كما وجه الشكر إلى جهاز الرقابة الإدارية، التي بذلت جهودا كبيرة في تحول مصر إلى دولة تكنولوجية.

وأضاف "حبش" في جلسة مبادرة التحول الرقمي المنعقدة في ثان أيام المؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، "لدينا مقترحات عدة متعلقة بتغير الإدارة، نحن نحتاج إلى تطوير الهيكل المؤسسي لجميع قطاعات الدولة، وسن التشريعات التي تساعد الهيكل المؤسسي، وهذا دور مجلس النواب، ويجب أن نساعد الموظفين داخل الجهاز الإداري، على أن يكون لديهم ثقافة العمل من خلال الاستخدام التكنولوجي".

وأكمل: "نريد أن يكون لدينا منظومة قوية لدعم الابتكار الحكومي، تكون خاصة بالبيانات المفتوحة بحيث تكون متوفرة للمسؤولين الذين سيقومون بتجميع البيانات والعمل عليها والخروج ببيانات دقيقة، وكل هذا سيصب في مصلحة المواطنين والدولة، مثلما حدث في وزارة التموين، ووصول الدعم إلى مستحقيه".

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تابع: "نحتاج دعما كاملا لهذه الشركات حتى تندمج في منظومة التحول الرقمي والاستخدام التكنولوجي، ويكون بها تطوير بالتنسيق بين العاملين في القطاعين الأم والخاص، حتى نواكب التطور العالمي، ونساهم في إنجاز الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "نحتاج مزيدا من الخدمات التكولوجية للأبناء المصريين في الخارج، بحيث يكون لهم خدمات تقدم عبر البوبات الإلكترونية، وذلك من خلال السفارة المصرية في كل دولة".

وانطلقت، اليوم، فعاليات ثان أيام المؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة.