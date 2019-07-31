انعقدت اليوم أولى مؤتمرات مبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يناير الماضي، بهدف التخفيف عن كاهل الموطنين بالقرى الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية، وتحسين الظروف المعيشية.

وتتم المبادرات في إطار وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام، لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تشمل الكشف المجاني والأشعة وتحويل للمراكز الطبية والمستشفيات للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو إجراءات علاجية تستلزم ذلك، لذا نستعرض لمحات من أبرز الإنجازات التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها في الجانب الصحي.

الحاجة صفية

بعد انطلاق المبادرة ببضعة أيام، كانت فتاة تدعى تمر بصفة يومية بجوار محطة مترو سعد زغلول، إلا أن وجود الحاجة صفية، السيدة العجوز كانت تعيش في نفس المكان بصفة مستمرة، وبدون أدنى سبل رعاية، فبادرت الفتاة بتصوير العجوز ونشر صورتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانتشر منشورها بين رواد الموقع، لتتفاجئ العجوز بسيارة إسعاف تنقلها للمستشفى لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة، حيث كانت تعاني من البرودة الشديدة إضافة إلى مرضها، وكانت صورة الحاجة صفية معنونة بـ "حالتها صعبة جدا، بالله عليكم لو حد يعرف جمعية خيرية ابعتوا صورتها".

أول قافلة طبية لمبادرة عينيك في عنينا

وفي إطار تنفيذ مبادرة "عينيك في عنينا" والتى يرعاها مجلس الوزراء، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للكشف عن أمراض العيون، ودعم المواطنين غير القادرين، قد انطلقت في الجمعة الأخيرة من شهر يونيو الماضي، أولى القوافل الطبية بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر، والتى تعد ثاني القوافل الطبية على مستوى الجمهورية ضمن قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعد قافلة قرية الشهامة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

109 قافلة طبية لخدمة أكثر من 125 ألف مواطن مجانا

في يونيو الماضي أعلنت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، أنه تم تقديم خدمات طبية مجانية من خلال 109 قوافل طبية لـ 125 ألف و167 مواطنًا، وذلك خلال شهر مايو، ضمن مبادرة حياة كريمة، بمشاركة 1039 عيادة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 18 ألف و346 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألف و307 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتة الى أنه تم تحويل 1990 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

157 ألف مواطن مستفيد في أبريل

وفي الأول من مايو كانت وزارة الصحة قد أعلنت تقريرا عن حالات "حياة كريمة" عن شهر أبريل الماضي، حيث تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ157 ألف و110 مواطن من خلال 110 قافلة طبية، بمشاركة 1033عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 23 ألف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألف و649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وأنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.