قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اليوم الثاني لمؤتمر الشباب سيشهد عقد جلسة خاصة، لمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، التي أطلقت في يناير الماضي.

وأضاف راضي، في حديثه لـ "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن، حيث إنها عبارة عن مباردة عامة تنبثق منها عدة مبادرات أخرى، تستهدف الطبقات الفقيرة، وخصوصًا القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر، والتي يبلغ عددها نحو 370 قرية يقطنها نحو 3 ملايين شخص.

وأكد أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط في الارتقاء بالنواحي البيئية والاقتصادية والمعيشية والصحية، كما أنها ترفع المعاناة عن الأسر في بعض نواحي الحياة، مشيرا إلى أن عقد تلك الجلسات ترجع إلى أنها تعتبر تجربة مصرية رائدة أشاد بها الجميع، وخصوصًا الأمم المتحدة داخل مقرها الأوروبي في جينيف.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة بأن فئة الشباب تمثل نحو 65% من تعداد مصر، موضحًا أنه سيكون لهم نصيب في القيادة، خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى القطاع العام والخاص.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.