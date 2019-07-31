كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدفعة الأولى من قادة المستقبل بالمحافظة، والذين اجتازوا الدورات التدريبية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية لعدد من العاملين بالمحافظات، حيث حملت الدورات عنوان "نحو بيئة معرفية ومستقبل أفضل فى المحليات".

وأكد المحافظ، خلال التكريم، أن المحافظة تسعى نحو دعم القدرات وتدريب العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن، للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل في عدد من القطاعات التي تعاني من نقص الخبرات والعمالة المدربة.

وأشاد باجتياز المكرمين للدورات التدريبية لقادة المستقبل، مؤكدا على دعمه الكامل لثقل مهاراتهم وقدراتهم العملية، لما له من أهمية فى رفع كفاءة منظومة العمل.

وأكد أن التكريم جاء تحفيزا من المحافظة لهم على حرصهم على تلقى الدورات التدريبية لتطوير أدائهم فى العمل. مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ خطط تطوير القدرات الوظيفية للعاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك ضمن الخطط التى تنفذها الوزارة فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظات.

وشمل تكريم اللواء المحافظ كلا من: المهندسة منى حامد مدير عام الإدارة العامة للاتصال، والسيد محمود إسماعيل مدير الشئون القانونية بالبدرشين، وهانى عبد الحميد نائب رئيس حى الوراق، وتوفيق جمال توفيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وهانى محمد عبد القوى وكيل الإدارة العامة للموارد البشرية، وأشرف السيد عوض ومحمد حسنى محمد وعلى محمد محمد من مكتب اللواء المحافظ.