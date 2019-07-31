قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا لا بد أن ننهي مشكلات القرى الفقيرة، لكن الدولة وحدها لا تستطيع أن تقوم بذلك وحدها.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "لما نعمل برنامج لكل القرى علشان تدخلها صرف صحي ومياه، وتغيير شكل الحياة والبيوت، والرقم اللي جرى طرحه بلغ تكلفة ذلك 13 مليار جنيه، وعلشان كدا كلنا لازم نشارك الدولة وتحيا مصر".

وأكد: "قولت من 5 سنين عاوز رقم كبير من الأموال أقدر أستفيد منه، بعيدا عن موازنة الدولة المثقلة بأشياء كثيرة، من أجل حل مسائل ملهاش أموال لتغطيتها.. بقول لمنظمات المجتمع المدني إن حجم المطلوب ضخم جدا، ومنقدرش نقعد نتفرج على الحياة دي ونسكت".

وتابع السيسي: "عدد الطلاب في القرى مش كتير، ولو هنعمل مدرسة في كل قرية مش صحيح.. إحنا محتاجين 250 ألف فصل بتكلفة 125 مليار جنيه، بالإضافة لتشغيل الفصول".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.