حذر السيد عطا، المشرف العام علي التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات 2019-2020، الراغبين في الالتحاق بالكليات بالجامعات والمعاهد من الكيانات والمعاهد الوهمية، التي تدعي انتسابها إلى وزراة التعليم العالي، خاصة طلاب المرحلة الثانية والثالثة، مؤكدا إن جميع الكيانات العلمية من جامعات ومعاهد موجودة ومعلن عنها من قبل الوزراة على موقع التنسيق الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وكذلك القنوات الرسمية التابعة لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك وتويتر".

وطالب عطا في حديثه لـ"الوطن"، الطلاب وأولياء أمورهم بالإبلاغ عن أي كيان وهمي أو مركز يدعي انتسابه لقطاع التعليم العالي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، وحماية الآخرين من الوقوع كضحايا له، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بضرورة متابعة ورصد أي كيان وهمي لا يقع تحت مظلة التعليم العالي.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05%، وبحد أدنى 279 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 68.05%.