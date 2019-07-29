أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2019-2020 خلال مؤتمر صحفي صباح أمس.

وتستعرض "الوطن" خطوات تعديل الطلاب لرغباتهم التي سبق وأن سجلوها عبر الصفحة الخاصة بالتنسيق كالتالي:

1- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به والمكتوب على استمارة النجاح التي يتسلمها من المدرسة.

2- يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها، حيث يمكنك أيضًا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضًا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقًا لرغباتك.

3- يمكنك تعديل باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن)، وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

4- بعد الانتهاء من تعديل قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

5- بعد التعديل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها، وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيًا.

6- بعد الانتهاء من تعديل الرغبات ومراجعة القائمة تستطيع طباعة رغباتك من خلال اختيار مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.