قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الإصلاح الاقتصادي لو لم يحدث كانت ستقع مشكلات كثيرة، مضيفا: "لو كنا فضلنا زي ما إحنا مصر كانت هتخرب في نوفمبر 2016، لأننا مكناش معانا فلوس نجيب مستلزمات إنتاج للمصانع، وأصحاب المصانع كانوا هيستحملوا قد إيه معانا وهيبقوا على العمال.. الناس كانت هتمشي وكانت هتحصل ثورة تهد البلد دي، المسارين كانوا خطر".

وأضاف السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مبادرة حياة كريمة هتستمر: "حياة كريمة معالجة بالمبادرات وحل المواقف، واللي مقدرش عليه كله أحل جزء منه، وشباب مصر لازم يعرف إنه معني أنه يشيل مع مصر علشان يقوم بيها ويحطها في المكان اللي بنتمنى نشوفه فيها".

وتابع السيسي: "قولت للدكتورة هالة زايد لو كنا هنستهدف قدرة مالية ضخمة لتغطية تكلفة العلاج أمر مش هيبقى متاح، وسيتبقى لدينا المبادرات، لنحل المسائل، وحياة كريمة عبارة عن تكثيف الجهود لحل المسألة، وكنا أملنا في القرى الفقيرة ندخل صرف صحي ومياة شرب ومبقاش قدامنا غير حلول ومبادرات إلى أن يقوى اقتصادنا بشكل أكبر".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.