قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها 266 قرية فقيرة تسعى الدولة إلى النهوض بها وببنيتها التحتية، مضيفا: "بنتكلم إنه ميبقاش في بيت نسيبه ميبقاش فيه طريق نسيبه، وميبقاش فيه كهرباء، أو صرف صحي أو مياه شرب مش هنسى ده إلا لما نغيره تماما".

وأضاف السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، "الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كلمني على كفاءة شبكة التوزيع من 3 سنوات، وقالي أوعى تكون فاكر إننا لو هيبقى عندنا محطات توليد يبقى حلينا مسألة الكهرباء في مصر، دييه محتاجة مني أضاعفها مرتين بدلا من 2000 يبقى 6000، وأعمل محطات تحكم ومحولات".

وتابع: "بناخد خطوط وشبكات كانت فوق البيوت وبيتم دفنها في الأرض لحماية الصحة العامة".

واختتم الرئيس حديثه، قائلا: "إحنا مش قليلين، إحنا محتاجين نشتغل ونشتغل والكلام الكتير مش هو اللي هيحل المسائل، والعمل الكتير والصبر هما اللي هيحلوا، واللي ظروفوا صعبة يشتغل ومينامش علشان يغير الواقع".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.