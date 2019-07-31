كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن نسب مبيعات ماركات السيارات في مصر خلال شهر يونيو من العام 2019.

وأشار التقرير، إلى أن ماركة "شيفروليه" هي أكثر السيارات مبيعاً في مصر، خلال شهر يونيو من العام الحالي 2019، حيث باعت 3171 سيارة، بينما احتلت شركة "رينو" المركز الثاني فى المبيعات، حيث باعت 2335 سيارة، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة "نيسان"، التي باعت 1636 سيارة.

بينما باعت شركة "تويوتا" 1482 سيارة، وباعت شركة "هيونداي" 1335، وباعت شركة "كيا" 525، وباعت شركة "كينج لونج" 483، وباعت شركة "بيجو" 478، وباعت شركة "بي واي دي" 435، وباعت شركة "سوزوكي" 317، وباعت شركة "ميتسوبيشي" 288، وباعت شركة "شيري" 278، وباعت شركة "فورد" 248.