التقى نائب الرئيس التنفيذي لشركة "Hyundai Motor Group" رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في جاكرتا لمناقشة فرص التعاون.

وحضرالاجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الإندونيسيين، بمن فيهم Airlangga Hartarto، وزير الصناعة، وتوماس ليمبونج رئيس مجلس تنسيق الاستثمار في إندونيسيا.

وخلال الزيارة التقي رئيس هيونداي بكبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير المؤسسات المملوكة للدولة والوزير المنسق للشؤون البحرية، فضلاً عن قادة الأعمال الرئيسيين لتبادل الأفكار حول التعاون المتبادل.

وتضمن خط سير الرحلة أيضًا عشاء مع طلاب الجامعات المحليين، للتعرف على أنماط حياة الشباب الإندونيسيين.

وتمتلك إندونيسيا أكبر سوق للسيارات في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع الطلب على الصناعة بنسبة 4.4٪، على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.05 مليون وحدة في عام 2018.

وصنفت الحكومة صناعة السيارات على أنها واحدة من أفضل خمسة قطاعات ذات أولوية في خريطة الطريق، بينما تسعى بنشاط أيضا الاستثمار الأجنبي.

في قمة أوساكا العشرين لعام 2019 في يونيو، وافقت حكومتا كوريا وإندونيسيا على تعزيز التعاون الاقتصادي لإنشاء محركات نمو جديدة، والاعتراف بالسيارات والبنية التحتية والدفاع كقطاعات رئيسية تحقق بالفعل تقدمًا.

وتواصل شركة Hyundai Motor تكثيف جهودها للاستفادة من الأسواق المليئة بالإمكانات في جنوب شرق آسيا حيث تعد إندونيسيا مركزًا، ولكن لم يجري الانتهاء من القرار بشأن ما إذا كان سيتم إنشاء مصنع محلي هناك لسيارات السيارات.