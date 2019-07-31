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باحث جنوب سوداني تخرج من "شباب إفريقيا للقيادة": علمنا مهارات التفاوض والنقاش

باحث جنوب سوداني تخرج من "شباب إفريقيا للقيادة": علمنا مهارات التفاوض والنقاش

مد فترة قبول رغبات الحصول على تعويضات النوبة حتى 20 أغسطس

مد فترة قبول رغبات الحصول على تعويضات النوبة حتى 20 أغسطس

شباب في الخير.. "كولمن مشروبات متحرك" لمواجهة الحر في الأقصر

شباب في الخير.. "كولمن مشروبات متحرك" لمواجهة الحر في الأقصر

"شنايدر مصر": نعمل لخدمة المجتمع وسنمد بعض القرى بالطاقة الشمسية

"شنايدر مصر": نعمل لخدمة المجتمع وسنمد بعض القرى بالطاقة الشمسية

محافظة الأقصر تعلن عن وظائف خالية

محافظة الأقصر تعلن عن وظائف خالية

السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام "ضريبة الدمغة"

السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام "ضريبة الدمغة"

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"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

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