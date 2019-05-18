الصيدلة الإكلينيكية بأبو قير تحذر مرضى السكر من تناول دواء "جليبنكلاميد ـ دوانيل" أثناء الصيام

كشف فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى أبو قير العام، اليوم، عن اسم الدواء الذي يجب الامتناع عن تناوله لمرضى السكر أثناء الصيام في رمضان، وهو "جليبنكلاميد – دوانيل"، نظرا لشدة تأثيره وتسببه في هبوط السكر بالدم، مما يشكل خطرا على حياة المريض.

وقالت الدكتورة ريم صحابي رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى أبو قير العام بالإسكندرية، اليوم، إن هناك قائمة أدوية لا بد من تنظيم جرعات تناولها أثناء تأدية فريضة الصيام في رمضان، حيث إنه يتم تناولها لمرضى السكر بين قرص إلى قرصين يوميًا، وتشمل جليكلازايد (دياميكرون)، جليبيريد (أماريل)، جلايبنكلاميد (دوانيل).

وأضافت صحابي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن العقار الذي يتناول منه قرص يوميًا، يمكن تناوله بعد وجبة الإفطار، كما يمكن تقليل الجرعة للمرضى المحافظين على مستوى السكر بالدم ومن يقيس السكر بشكل دوري، أما العقار الذي يؤخذ منه نحو قرصين يوميا، فيمكن تناول قرص بعد الإفطار، وتقليل الجرعة لنصفها بعد السحور.

وتابعت صحابي، أن هناك بعض النصائح الغذائية التي يجب أن يتبعها مريض السكر، وهي تناول الفاكهة طازجة وذلك لأن الألياف الموجودة في الفاكهة تحسن من عملية الهضم، وعدم الإكثار من تناول العصائر، وذلك لاحتواءه على نسبة من السكر والذي يسبب في ارتفاع نسبته في الدم، مشيرة إلى أنه يجب مضغ الطعام جيدا للإحساس بأطول وقت من الشبع بعكس تناول العصير سريعًا.

وعن تناول دواء السيدوفاج لمريض السكر، نصحت بتناول قرص بعد الإفطار لمن يتناول قرصا يوميا (500 مجم)، أما الذي يتناوله لمرتين يوميا، فيجب تناول قرص بعد الإفطار وآخر بعد السحور، وأما الذي يتناول 3 أقراص يوميا، فيجب تناول قرصين بعد الإفطار وقرص بعد السحور، موضحة أنه من يتناول قرص ممتد المفعول (850 مجم) يوميًا، فيجب تناوله بعد الإفطار.