افتتح، اليوم، معمل تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس، أبوابه لطلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم لتنسيق الجامعات 2019-2020.

وقالت الدكتورة منال السيد مديرة وحدة الحساب العلمى بالكلية، إن معمل تنسيق كلية الزراعة يفتح أبوابه من الساعه التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، طوال أيام التنسيق.

وأضافت أن اليوم الأول للمرحلة الثانية شهدت توافد المئات من الطلاب على معمل كلية الزراعة، مشيرة إلى أنه نظراً لزيادة عدد الوافدين من طلاب المرحلة الثانية على المعمل، اليوم، قامت إدارة الكلية بزيادة عدد المشرفين في المعمل إلى 20، مهمتهم مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم.