عاطل يعتدي على طفلته جنسيا في بلقاس.. والجيران شاهدوا الوقعة

ضبطت مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عاطلا، تعدى على طفلته، 9 سنوات، وعاشرها جنسيا، وشاهده بعض الجيران خلال نزولهم من سلم المنزل.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من النقيب محمد الشربينى، رئيس نقطة شرطة المعصرة، بحضور كلا من (محمد س. ا.- 18 سنة)، وشقيقته، المقيمين بقرية المعصرة، يتهمون (محمود ص.- 55 سنة- عاطل) بالتعدي على نجلته جنسيا ومعاشرتها، بعد رؤيتهم له خلال نزولهم على سلم المنزل من أحد نوافذ المنزل.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، بقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، وجرى ضبط المتهم ونجلته (ج.- 9 سنوات).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستغل عدم وجود زوجته وتعدى على نجلته جنسيا.

وقالت الطفلة، إن "والدها عمل معها قلة أدب، وهددها بالقتل لو تحدثت لأحد بما يفعله معها، وطلب ألا تخبر أمها".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5811 إداري مركز شرطة بلقاس لسنة 2019.

بالعرض على النيابة العامة أمرت باحتجاز المتهم على ذمة التحقيقات، وتحويل الطفلة لطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها.