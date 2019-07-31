من بين 100 شاب بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة APlP، وقف الشاب الغيني فيجيني كاني، على مسرح المؤتمر الوطني للشباب السابع، والمقام حاليا على أرض العاصمة الإدارية، في دقائق تلقى خلالها تكريما من الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا بتخرج الدفعة الأولى من البرنامج، وصفها الشاب العشريني قائلا: "لحظات شعرت خلالها بالفخر والتقدير من رئيس الجمهورية المصرية".

"فيجيني" التحقت بالبرنامج لإيماني بأهمية تطوير الشباب لنتمكن من بناء إفريقيا كما نريد

فور سماعه عن مبادرة الرئيس بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الأفريقي على القيادة، تقدم "فيجيني" من غينيا، للالتحاق عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وبعد مرور فترة الدراسة بالبرنامج، التي استغرقت شهرا كاملا، وجد "فيجيني"استفادة كبيرة في الالتحاق بهذا التدريب تمثلت تبادل الثقافات بين شباب البلدان المشاركة، والتعمق ومعرفة المزيد عن الثقافة المصري وتكوين صداقات وعلاقات قوية بينهم البعض، حسب تعبيره.

الشاب الغيني: زرت الأهرامات ومسجد محمد علي والمتحف المصري وفي كل زيارة نتعرف أكثر على مصر وثقافتها

تدريبات مختلفة تنوعت بين دراسة المهارات القيادية، والتعرف على أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومفهوم السياحة الخضراء، وحسب حديث الشاب الغيني لـ"الوطن"، فقد التحق خصيصا بهذا البرنامج لإيمانه بأهمية تطوير الشباب لنتمكن من بناء إفريقيا كما نريد.

كانت المرة الأولى، التي يأتي فيها إلى مصر خلال فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي في أسوان، وخلال فترة دراسته بالبرنامج زار العديد من الأماكن السياحية والمعالم المهمة في مصر منها الأهرامات وقصر محمد علي ومكتبة الإسكندرية وقناة السويس، "في كل مرة نتعرف أكثر على ثقافة مصر وحضارتها"، حسب تعبيره.

درس الشاب الغيني شهادة البكالوريوس في الصحافة، وحصل على دبلوم في إدارة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دراسته لإدارة المشاريع والشبكات والأجهزة وتصميم الموقع، ومن أجل ذلك تقدم للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الأفريقي، وحسب وصفه، "وجدت فيه خطوة لتأهيلنا جيدا على القيادة والنهوض بقارتنا على الشكل الذي نحلم به جميعا".