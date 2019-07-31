شهد اليوم الأول من مؤتمر الشباب السابع الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، عددا من الجلسات بين الرئيس والشباب، كما شهد الرئيس عرض فيلم تسجيلي بعنوان "بطل كل يوم"، والذي تناول قصصا من النماذج الشابة الناجحة.

وعادة ما تشهد جلسات مؤتمر الشباب عرض فيلم تسجيلي يكون محور للمناقشة خلال الجلسة، ففي مؤتمر الشباب في نسخته الأولي عرض في يومه الأول فيلم "أبدع انطلق"، والذي تناول عرض بعض المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها، وأبرز هذه المشروعات قناة السويس الجديدة وأنفاق القناة واستصلاح الأراضي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، كما تضمن تعليقاً لمجموعة من الشباب حول مستقبل مصر من خلال هذه المشاريع القومية.

وأقيم مؤتمر الشباب الثالث في مدينة الإسماعيلية، عرض فيلم بعنوان "غنوة على السمسمية" الذي وثق دور الفدائيين البطولي، وأبرز الشخصيات الفدائية وحرب الاستنزاف، ومن بينهم زينب الكفراوي.

وفي مؤتمر الشباب في نسخته الرابعة الذي انعقد في محافظة الإسكندرية بحضور وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وخلال جلسات المؤتمر أذيع فيلم تسجيلي بعنوان "آليات صناعة الدولة الفاشلة"، وتناول الفيلم تاريخ السيطرة على الدول من خلال الحروب والصراعات والدسائس، وكذلك تاريخ أنواع الحروب وتطورها عبر الأجيال.

كما رصد الفيلم، تفتيت الدول والوصول إلى الجيل الرابع للحروب، بحيث ينتقل الصراع بين دولة مسلحة بجيشها، وبين مجموعات مسلحة غير نظامية، وأدوات مثل التمرد وحرب العصابات، كما تستخدم القوى الناعمة والإعلام في صناعة السياسات والترويج لها.

وبفندق الماسة في 2018، عقدت فعاليات المؤتمر الخامس للشباب "أبدع-انطلق"، بحضور الرئيس السيسي، وشمل المؤتمر 3 جلسات للشباب والمسؤولين والخبراء، كانت آخرها جلسة "اسأل الرئيس"، التي أجاب خلالها السيسي عن أبرز الأسئلة التي تلقاها من المواطنين عبر صفحة المبادرة.

وفي مؤتمر الشباب السادس، الذي أقيم في يوليو 2018، بجامعة القاهرة بحضور الرئيس السيسي، عُرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "أهل العلم"، وعرض الفيلم الأسماء الأبرز في تاريخ مصر العلمي خلال المئة عام الماضية، ومن بين هذه الأسماء عباس العقاد، كمال علوي، أحمد لطفي السيد، ومصطفى مشرفة.