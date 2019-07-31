قالت الدكتورة ابتسام فريد، الأكاديمية والمعمارية، إنها تؤمن أن العمل الجاد والالتزام والصبر هي الطريق للوصول لأي هدف يرسمه الشخص لحياته: "من أول ما اتخرجت من الكلية وأنا بحاول أطرق أبواب جديدة، بحيث أضيف شيء جديد بعمله ومعملش الشيء التقليدي".

وأضافت خلال لقاء مع فضائية "extra news"، اليوم الأربعاء، أنها هي ومجموعة من زملائها دشنوا مكتبا في 2011 يهتم بالتصميم والتصنيع الرقمي، وكانت بداية الانطلاقة وحصولها على العديد من الجوائر، والتي من أبرزها جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون.

وأشارت المعمارية إلى أنها أول مصرية تحصل على جائزة التميز النسائي في العمارة للإنشاء بالأردن في 2018، موضحة أن الجائزة كانت تخصص للعراقيين تحت رعاية المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد.

وأكدت أن وجودها وتكريمها في مؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تتويج لمجهود وليس من فراغ: "التكريم بيأكد للشخص أن تعبه مرحش على الفاضي وبيبقى دافع للشباب لما يشوفوا نماذج زيهم بيتكرموا وبيديهم أمل أن الموضوع مش كوسة".