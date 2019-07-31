نشرت شركة مرسيدس الألمانية المصنعة للسيارات على حسابها الشخصي على "يوتيوب"، فيديو لسيارة "CLS" الجديدة، وتعتبر شركة مرسيدس من أكبر شركات صناعة السيارت في العالم.

وجرى تصميم المظهر الديناميكي والواجهة الخلفية العضلية المزودة بتشطيبات خلفية مدمجة للسيارة الجديدة، مع مصابيح LED الخلفية تجعل بصماتها في لحظة، كما تم تزويدها بإمكانيات أخرى لدمج الهواتف الذكية في نظام التحكم، وكلها خيارات تعمل على تعزيز السلامة والراحة، كما أن إضافة ميزة Active Brake Assist كميزة قياسية تعزز من أوراق اعتماد CLA كرائدة في فئتها.

وتستفيد المقصورة الداخلية من ميزات مثل أغطية المقاعد الجديدة، فضلاً عن أدوات التحكم المطلية بالكروم، وتبرز سيارة CLA كوبيه الآن صوت المحرك الرياضي مما يولد صوتًا مثيرًا للمحركات الرياضية داخل السيارة استنادًا إلى وضع القيادة المحدد.