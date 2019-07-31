أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بكل جدية وحزم لإزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الشعب في أراضيه التي هي حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية.

وأجرت المحافظة التنسيق اللازم مع الجهات المعنية وإزالة 55 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 6656م2 خلال اليوم السادس للموجه 13 لاسترداد "حق الشعب".

وتم إزالة 12 حالة تعدِ على أملاك الري والصرف بمساحة 932م2 في مركز ومدينة السنطة، وإزالة 42 حالة تعدِ على مساحة 5669م2 بمركز ومدينة سمنود تمثلوا في "إزالة 34 حالة تعدِ على أملاك الري والصرف بمساحة 4804م2، و8 حالات تعدِ على أملاك الأوقاف بمساحة 865م2"، وإزالة حالة في حي ثان طنطا أملاك الوحدة المحلية بمساحة 55م2.

وقال محافظ الغربية إن حصيلة الموجة الـ13 منذ بدايتها حتى اليوم السادس هو استرداد 46995م2 بتنفيذ 403 حالة إزالة على أملاك الدولة، مؤكداً استمرار عمل الموجة وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة في المهد فور الشروع في المخالفة لمنع وجود أي تعديات أو مخالفات جديدة.