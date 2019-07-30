محافظ الغربية يشكر رئيس "قضايا الدولة" بمناسبة انتهاء العام القضائي

أرسل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، خطاب تهنئة للمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة انتهاء العام القضائي 2018/2019، كما قدم المحافظ الشكر لرئيس قضايا الدولة وإلى قسم الهيئة بديوان عام محافظة الغربية والمستشارين رئيس القسم القضائي بالمحافظة وأعضاء القسم على ما بذلوه من جهد مشكور في مباشرة القضايا التي كانت المحافظة أو إحدى وحداتها المحلية طرفاً فيها والجنح المباشرة التي باشرها القسم بالتنسيق مع الفرع المختص وفي الإشراف على إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وفقاً لاختصاصات الهيئة بالدستور.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إن محافظ الغربية أنهى خطابه بتعبيره عن خالص الشكر لحسن التعاون بين الهيئة والمحافظة.