التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره القبرصي، أكد فيها على أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نموذج يحتذى به للتعاون والتنسيق، فضلاً عن تطلع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي في القاهرة قريبا، للحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولدته هذه الآلية، وتطويره والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد للرئيس القبرصي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية دفع التعاون الاقتصادي، وخاصة في مجال الطاقة، بما يحقق مصالح وتطلعات شعبي البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. كما اتفقا على مواصلة التعاون القائم في المحافل الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار حافظ، في بيان، إلى أن رئيس جمهورية قبرص أكد للوزير شكري على اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة المتميزة مع مصر، مشدداً على أهمية استمرار العمل نحو الاستفادة من الآفاق الواسعة للتعاون خلال الفترة المقبلة من أجل ترسيخ ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.