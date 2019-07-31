انطلقت فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطنى السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمسئولين.

وبدأت فعاليات حفل التخرج بفيلم تسجيلى عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، وتلته كلمة للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، تقدّمت بالشكر خلالها للرئيس «السيسى»، بالنيابة عن شباب مصر وأفريقيا، على ثقته بهم ووضعهم فى الصدارة، والانحياز لهم، كما تحدث عدد من خريجى برنامج تأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، وفى الختام كرَّم الرئيس السيسى بعض النماذج الواعدة من الشباب الأفريقى.

وقالت «راغب» فى كلمتها: «شباب انحزت لهم فآمنوا بوطنهم.. وضعتهم فى الصدارة فتحمّلوا المسئولية، وثقت بهم فأبدعوا، وآمنوا بحلم يتحول كل يوم لحقيقة مبهرة.. انحزت لهم يوم أطلقت 2016 عاماً للشباب، وبدأت الرحلة بالإعلان عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وكنت تعلم سيدى الرئيس أن شباب مصر هم الرقم الصحيح فى معادلة البناء والتعمير، وأنه لا إصلاح بدونهم، ولا مستقبل بغيرهم».

وأضافت «راغب»: «وسط آلاف اتقدموا وشروط تقديم مش سهلة، تم اختيار 500 بنت وولد من كل محافظات مصر ومن غير واسطة ولا محسوبية، والدفعة بقت 2 و3، والـ500 بقوا 1500، وهنكمل، ولأول مرة ومنذ عقود طويلة يؤمن رئيس بالشباب، ويقول لهم انتو الأمل وعليكم هاعتمد وهنبنى سوا، أنا واثق فيكم، وبيكم مصر هتبقى أم الدنيا وأد الدنيا، ويسلمهم ملفات ويناقشهم فى خطط وينفذ لهم مقترحات».

"راغب": الرئيس منح قبلة الحياة للأمة بالانحياز إلى شبابها.. و"الأكاديمية" مشروع مصرى لبناء الإنسان

وأكملت كلمتها قائلة: «سيدى الرئيس، لقد منحت قبلة الحياة لهذه الأمة، حينما انحزت لقلبها النابض، وهو الشباب فاصطفوا جنوداً وراءك، وأنشأتم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى 2017، لتصبح مشروع مصر القومى لبناء الإنسان وقبلة التغيير والإبداع، وتم وضع استراتيجية للأكاديمية تضمن لها التفرد والتميز والتمكن من المنافسة العالمية مع مثيلاتها».

وأوضحت «راغب» أن الأكاديمية يعمل بها 134 شخصاً، منهم 118 من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، بمتوسط أعمار 35 عاماً، وتم تعيينهم بعد أن اجتازوا اختبارات مختلفة، ودرّبت الأكاديمية خلال عام 3282 عبر 23 برنامجاً، إضافة إلى المناهج المعدة بعناية واحترافية، كما قامت الأكاديمية بالكثير من الشراكات مع مؤسسات كبرى دولية، كفرنسا وسويسرا وكوريا، واستطاعت من خلال شراكاتها مع هيئات دولية أن توفر 161 منحة علمية ودراسية بمختلف المجالات بجامعات هولندا وكوريا وسنغافورة والهند، وتقدم لهذه المنح 217 من خريجى الأكاديمية الوطنية، وما زلنا نعمل على فتح آفاق التعاون الدولى، والانفتاح على أحدث المستجدات بالعالم».

وعن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، قالت: «فى نوفمبر 2018 ومن شرم الشيخ، بمنتدى شباب العالم، تم تكليفنا بإطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، واليوم نحتفل بتخريج أولى دفعات البرنامج، ذلك البرنامج الذى أعاد مصر إلى قلب شباب أفريقيا، فمصر وهذا البرنامج كانا بارقة أمل لشباب القارة، أشعرهم باللُحمة والإخاء، وأطلقنا فى مارس 2019 استمارة التسجيل الإلكترونى للبرنامج، معتمدة على معايير الاختيار، وتقدم نحو 11.300 شاب وفتاة، وتمت تصفيتهم لـ250 متقدماً، ووقع الاختيار على أفضل 100 شاب وشابة بالدفعة الأولى، ممثلين عن 29 دولة».

وتابعت «راغب» أن البرنامج بدأ يوم 30 يونيو، وتم تدريب الدفعة الأولى على مدار 5 أسابيع على مهارات الإدارة والقيادة والتفاوض والتعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الأزمات وأجندة أفريقيا 2063، وغيرها من الموارد وكذلك التحديات والفرص التى تواجههم، فضلاً عن زيارتهم مختلف المعالم المصرية، والمشروعات القومية، ليروا ويعايشوا عظمة مصر، كما أن للبرنامج بعداً إنسانياً امتد أثره إلى قلب كل مشارك».

وخلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب، جرت مراسم تخرج الدفعة الأولى من الشباب الأفريقى ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، وألقت الجزائرية خديجة رزقى، إحدى خريجات الدفعة الأولى من طلبة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، كلمة، عبرت خلالها عن سعادتها لحصولها على فرصة لتمثيل الشباب الأفريقى، وتوجّهت بالشكر للرئيس السيسى قائلة: «منحتنا الحلم والدعم، وكل ذلك بفضل جهودك وعطائك».

وأضافت «رزقى»: «أنا حاصلة على ماجستير فى الاتصالات السلكية واللاسلكية، أؤمن بأن كل تغيير يبدأ بالعمل على النفس أولاً.. فى نوفمبر العام الماضى وبقرار حكيم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجمع الشباب من جميع أنحاء العالم لتوحيد صفوفهم بأصواتهم، حصلت على فرصة نادرة للمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية، وعندما أطلق الرئيس السيسى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، كانت فرصة فريدة بالنسبة لى لتطوير مهارتى، والتواصل مع شباب أفريقيا».

وتابعت «رزقى»: «يجب الاعتراف بالاحترافية، والتدريبات التى تلقيناها أثناء البرنامج فاقت توقعاتى، والقائمون على العمل فى الأكاديمية يستحقون التقدير، وأشكر الرئيس السيسى، لمنحنا شرف زيارة مصر، أرض التاريخ والحضارة، ودعم الشباب وتمكينه».

وتحدث عبدالمؤمن إمام من نيجيريا، أحد خريجى الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للرئاسة، موجهاً التحية للرئيس «السيسى»، قائلاً: «الحمد لله الذى أنعم علينا بالدراسة والتدريب فى هذا البلد الطيب مصر الخير، وهذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمنحة مشكورة من والدنا فخامة الرئيس السيسى، لنتعلم فيها بكريم عطائكم علماً نافعاً مفيداً، على أيدى نخبة من العلماء، الذين علّمونا أن الاحترام قبل العلم، وأن التعايش أنفع لنا بالحوار والتسامح».

"إمام" النيجيرى: تعلمنا فى مصر أن الاحترام قبل العلم

وأضاف «إمام»: «باسمى واسم خريجى الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، نتقدم للرئيس المصرى بجزيل الشكر والعرفان، وقبل أن نودعكم نؤكد بأنكم فى قلوب أبنائكم الخريجين، وأن مصر الحبيبة بنور علمها وثقافتها باقية فينا بذكرياتها الجميلة، وأن أكاديميتنا عمل صالح، سيمكث فى الأرض، ليجنى ثماره كل عام دفعات من الخريجين والخريجات».