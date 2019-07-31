أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق قرب المستويات الحالية هذا العام، حيث يواجه الطلب ضغوطا من تباطؤ النمو الاقتصادي ونزاع تجاري مستمر، وهو ما يقيد المكاسب الناجمة عن خفض الإنتاج والتوترات في الشرق الأوسط، وفقا للوكالة.

وتوقع 54 خبيرا اقتصاديا ومحللا شملهم الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 67.47 دولارا للبرميل في 2019، بتغير طفيف من 67.59 دولار في استطلاع الشهر السابق، ومقارنة مع 65.88 دولار منذ بداية العام.

وتم تداول خام برنت اليوم الأربعاء قرب 65 دولارا للبرميل.

وقالت دانييلا كورسيني المحللة لدى انتيسا سان باولوا: "لا يزال الطلب العالمي ضعيفا وعرضة لمخاطر مراجعات نزولية كبيرة، بسبب القلق من حرب تجارية وبيانات مخيبة للآمال عن الاقتصادات الكلية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، على مواصلة خفض الإنتاج حتى مارس 2020، سعيا لدعم الأسعار.