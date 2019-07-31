وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للشعب المصري المتواجد في مؤتمر الشباب السابع، وكذلك الذين يشاهدون المؤتمر عبر التليفزيون، قائلًا: "لكم تحية وتقدير كبيرة أوي".

جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للشباب الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي، موجها حديثه للشباب، إن مؤتمر الشباب كفكرة كانت منصة للتواصل مع المصريين والشباب بشكل كبير، وكانت الدولة حريصة على عقد مثل هذا المؤتمر كل شهرين أو ثلاثة، ولكن نظرًا للالتزامات الموجودة في الدولة بسبب كثرة حجم الأنشطة التي تقوم بها الدولة حالت دون ذلك.

وتابع: "حجم الأنشطة اللي الدولة مسؤولة عنها مخلتناش نقدر نعمل كده، بس من العام القادم هنقدر نعمل معدلات أكتر من اللي نفذناها السنة دي".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.