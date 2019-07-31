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السيسي: وجود الشباب في انتخابات المحليات يقضي على الفوضى والفساد

السيسي: وجود الشباب في انتخابات المحليات يقضي على الفوضى والفساد

ضبط تاجر استولى على 5 ملايين جنيه من لاعب كرة شهير وآخرين

ضبط تاجر استولى على 5 ملايين جنيه من لاعب كرة شهير وآخرين

وزير مالية المحاكاة لـ"الوطن": قرأت عن الموازنة وتابعت تصريحات "معيط"

وزير مالية المحاكاة لـ"الوطن": قرأت عن الموازنة وتابعت تصريحات "معيط"

السيسي: أداء المحليات في مصر حاليا غير جيد.. "إحنا في مشكلة"

السيسي: أداء المحليات في مصر حاليا غير جيد.. "إحنا في مشكلة"

هادية حسنى: أدعو الشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم بدلاً من الانتقاد المتواصل

هادية حسنى: أدعو الشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم بدلاً من الانتقاد المتواصل

محمد الكيلانى: لم أستسلم لمحنة بتر ساقى.. وأطمح فى تمثيل مصر عالمياً

محمد الكيلانى: لم أستسلم لمحنة بتر ساقى.. وأطمح فى تمثيل مصر عالمياً

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"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

"محدش بيعمر".. الزمالك يغير 8 حراس مرمى في آخر 10 سنوات

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

سمير يحارب الهيموفيليا بالغناء: "سيبت المدرسة وبدرس منازل بسبب المرض"

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