ضبط تاجر استولى على 5 ملايين جنيه من لاعب كرة شهير وآخرين

ضبطت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، صاحب محل سوبر ماركت، بمنطقة المنتزه، اليوم، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، واستولى على 5 ملايين جنيه من لاعب كرة قدم وآخرين، مقابل توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية والمقاولات.

كان اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ مقدم من «أ.ف»، لاعب كرة قدم شهير بأحد أندية الإسكندرية وآخرين، بتعرضهم للنصب من أحد الأشخاص يدعى «ر. م»، 47 عاماً، صاحب محل سوبر ماركت، واستيلائه على ملايين الجنيهات، وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائى، برئاسة اللواء شريف رؤوف، صحة الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهم «هارب» من تنفيذ حكم حبس فى قضية تبديد.

وأضافت التحريات أن المتهم استولى على أموال المواطنين لتوظيفها مقابل فائدة شهرية قدرها 4%، بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988، ويتخذ من سوبر ماركت شهير، بمنطقة المنتزه، مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى وإيهام ضحاياه بجدية نشاطه التجارى، عبر بث الثقة فى نفوس المجنى عليهم بالتوقيع على إيصالات أمانة بالمبالغ التى تلقاها منهم والتى بلغت 5 ملايين جنيه، وأكدت التحريات أن المتهم رفض سداد الفائدة المتفق عليها، كما رفض رد أصول المبالغ المالية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أُعد كمين للمتهم وألقى القبض عليه بمكان اختبائه بمنطقة المنتزه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.