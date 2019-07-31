أعلنت إدارة المنيا التعليمية، اليوم، إعداد خطة تعزيز قيم المواطنة وموجهة التطرف، من خلال مجموعة من البرامج التوعوية، سيتم تنفيذها بقرية طهنا الجبل اعتبارا من يوم 17 أغسطس المقبل حتى يوم 22 من نفس الشهر.

وقال محمد أبو العيون، مدير إدارة المنيا التعليمية، إن البرامج تشمل لقاءات وندوات توعوية تحت عنوان "الانتماء والمواطنة وقبول الأخر"، وورش فنية وتشكيلية، ومسابقات بين أطفال القرية، ودورات رياضية، ومجموعة من القوافل الدينية والثقافية وأمسيات أدبية وشعرية وعمل استمارات بطاقات الرقم القومى للمواطنين بالمجان، وقوافل طبية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة المنيا.

وأوضح أن تلك البرامج تشارك فيها مديريات التربية والتعليم والتضامن والثقافة والأوقاف والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة والمحافظة، وتأتي في إطار دور الدولة في مواجهة التطرف وتعزيز قيم المواطنة.