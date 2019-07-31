زار وفد برلماني من قبل طلائع وشباب مركز شباب مدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم، مستشفى 57357 في طنطا.

وأكد الوفد أهمية دور المستشفى الكبير في رفع المعاناة عن الأطفال المصابين بمرض السرطان، واستعرض خدمات وأنشطة المستشفى التي تقدمها للمترددين عليها.

وتضم مستشفى 57357، نحو 60 سريرًا و4 أسرة عناية مركزة فضلًا عن 20 كرسيًا في قسم علاج اليوم الواحد يخدم ما يزيد على 60 مريضًا يوميًا، ويقوم المستشفى بأنشطة تثقيفية وتوعوية للمترددين عليه.

والتقى الوفد خلال التفقد مع الطاقم الطبي للمستشفى، مؤكدين رسالتهم السامية في رفع المعاناة عن الأطفال كما أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأشار إبراهيم أبوشادي، رئيس برلمان شباب قطور، إلى اعتزازهم بالزيارات المتنوعه للمستشفى، بفضل الدعم الدائم من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة الشباب في القضايا المجتمعية والخدمات المستمرة لجميع فئات المجتمع.

كما تم توزيع الهدايا على الأطفال في جو من البهجة والسعادة، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة للأطفال.