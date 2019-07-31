تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحديث عن منتخب مصر لكرة القدم للسيدات خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا "فين فريق كرة القدم بتاع المرأة، أنا مش بجاملهم".

وأضاف "السيسي": "طالما هنبدأ تطوير كرة القدم من جديد يبقى نبدأ من هنا ومن هنا، الرجل والمرأة، ولو متحفظين على اللبس وكده، البسوا اللي انتوا عاوزينه وتشوفوه مناسب".

وأكد الرئيس أن الجدية في أي ملف والتجرد فيه وعدم المجاملة في أي موضوع أساس النجاح، "لو اخترنا ناس عن طريق المجاملة مش هننجح بما في ذلك قطاع الرياضة".

وأضاف: "عندنا في الثقافة والفنون والشعر والموسيقي سمعنا صوت أم كلثوم، يعني هو مفيش غيرها، لأ طبعا، بس دي اللي جاتلها الفرصة وطلعت قدامنا".

وتابع: "الدولة تبحث عن الماهرين في كل القطاعات سواء الرياضة أو الفنون أو الرياضيات أو الحساب".